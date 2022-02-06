Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 7 aydır görevinin başında olmasına rağmen şimdiden "olağanüstü genel kurul" çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Üstelik bu seçim konusu, sarı-kırmızılı camiada yüksek dille konuşulmaya başladı.

Galatasaray Divan Kurulu'nun dün Galatasaray Lisesi'nde yapılan şubat ayı toplantısında kürsüye çıkan Taner Aşkın, Başkan Burak Elmas'ı aradığını ve "28'e 1'i uygulayın" dediğini anlattı. Tüzüğün 28. maddesinin ilk fıkrasında yönetim kurulu kararıyla yapılacak olağanüstü genel kuruldan söz eden Aşkın, "Biz başkan aramıyoruz. Sadece güven tazelemenizi istiyoruz. Bu bir yol arızasıdır. Galatasaray 4 lastikle yola devam etmeli. Kan kaybediyoruz. Bu durum kimseye yaramıyor. Bu kararı bir düşünün" ifadesini kullandı.

Kürsüde söz alan Başkan Elmas'ın kongredeki rakibi Metin Öztürk de, "7 ayda geldiğimiz nokta; 3 yıllığına gelen Fatih hocamız 7. ayda kovuldu, maliyet azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon euro harcandı. Tutmayınca da kümede kalmak için tornistan yapıldı. Sahada sıfır, Masada sıfır, Kasada sıfırız. Daha kızım üye olamadı, inşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir" yorumunu yaptı.

Son bölümde söz alan Başkan Burak Elmas da Öztürk'ün söz vermesine rağmen anlaştığı sponsorları kulübe getirmemesini hatırlattı ve Metin Öztürk'ün bir çalışanla girdiği diyaloğu anlattı. (Skorer)