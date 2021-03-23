Muhabirimiz Metin Karabaş, Galatasaray'da Mayıs ayında yapılması planlanan seçim öncesinde son durumu değerlendirdi...

'Öncülerin desteğini aldı'

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca adaylıklarını resmen açıklarken, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in de yeniden seçime gireceği konuşuluyor. Camianın çatı aday olarak ise geçtiğimiz dönemlerde başkan yardımcılığı yapan Yiğit Şardan'ı destekleyeceği belirtiliyor. Özetle; Saray'da çok adaylı, zor bir seçim bekleniyor...

'Yarışın kaderini belirleyecek'

Mevcut başkan Mustafa Cengiz yeniden başkan adayı olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Fakat kulislerde Cengiz’in adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Yaşadığı ciddi rahatsızlık sonrası ailesi tarafından tekrar aday olmasına sıcak bakılmayan Cengiz’in vereceği karar belki de seçimin kaderini belirleyecek. Mustafa Cengiz’in aday olması durumunda Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal’ı tekrar listesine alması bekleniyor.

'Uzun süredir istiyor'

Önceki seçimde Dursun Özbek’in listesinde olan Metin Öztürk, Özbek seçimi kaybedince yönetime girememişti. Daha önce Galatasaraylı İşadamları Derneği başkanlığı yapan Öztürk’ün uzun yıllardır başkanlık adaylığı için çalışmalar yaptığı biliniyor. Sık sık kulüp üyeleri ile bir araya gelen Öztürk güçlü bir liste kurabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Metin Öztürk seçilmesi durumunda ilk icraatı olarak Fatih Terim’le bir araya gelerek üç yıllık bir yol hartası belirleyeceğini açıkladı.

'Yarışın seyrini değiştirir'

Başkan adaylığını açıklayan Eşref Hamcıoğlu’nun uzun süredir bir çalışma içerisinde olduğu biliniyordu. Daha önce Galatasaraylılar Derneği yönetim kurulunda görev yapan Hamamcıoğlu, Mehmet Cansun döneminde de muhasip üye görevinde bulunmuştu. Tecrübeli ismin başkanlık adaylığını açıklaması yarışın seyrini değiştireceğe benziyor.

'Hunca destek istiyor'

Galatasaray camiasının önemli isimlerin Tuncer Hunca geçtiğimiz günlerde başkan adayı olduğunu açıklayarak yarışa dahil oldu. Galatasaray kültürünü yakından tanıyan Hunca’nın adaylığının ardından seçimin çok çetin geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Güçlü bir liste oluşturmak için harekete geçen Tuncer Hunca’nın camianın önde gelen isimleriyle fikir alışverişinde bulunduğu ve destek istediği biliniyor.

'Girerse en güçlü aday olur'

Geçtiğimiz dönemler Galatasaray’da başkan yardımcılığı yapan Yiğit Şardan’ın ismi son dönemde camianın çatı adayı olarak geçiyor. Bu konuda henüz bir açıklama yapmayan Şardan’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Çatı aday olarak seçime girmesi durumunda Yiğit Şardan’ın yarışın en güçlü adaylarından biri olması sürpriz olmayacaktır.