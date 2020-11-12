Galatasaray’a UEFA Kupası’nı kazandıran başkan olarak tarihe geçen Faruk Süren, Başkan Cengiz’in kongre kararına anlam veremediğini söyledi. Süren, “6.5 ay kala neden seçine gidilir ki? Hangi bütçe yapılıp oylanacak? 26 Aralık ile 1 Ocak arasını kapsayan dönem için yeni bir bütçe hazırlanması gerekecek. Satranç gibi düşünelim. Bu bir hamle ve ben bu hamleyi şimdilik göremedim. Normalde ferahlamak için seçime gidilir ama bu sefer problem yaratacak, kulübü zora sokacak bir seçim söz konusu” diye konuştu.

Eski başkanlardan, hukuk profesörü Duygun Yarsuvat ise daha sert bir açıklama yaptı. Yarsuvat, “Ali Cengiz yine bir oyun çeviriyor. Mali Genel Kurul yapması gerekiyor. Dava devam ediyor. 16 Kasım’da mahkemeden önce alınan bu karar ile bir anlamda mahkemeye iyi niyet göstergesi olarak sunulmaya çalışılıyor. Aslında herkese bir parmak bal sürüyor. Uzun zamandır seçime gidilmesini istiyorduk. Ancak bu seçim nerede olacak? Pandemi sürecinde Galatasaray Lisesi’nde yapılabilir mi? Çok adayı doğru bulmuyorum. Mevcut yönetimin karşısına tek aday çıkmalı” ifadesini kullandı.

Kazansa bile mayısta seçim

Burak Elmas ile birlikte adaylığını açıklayan Metin Öztürk, seçilme durumunda bile ilk olarak 6 ay görev yapacağını, olağan genel kurulda yeniden yarışa girerek bu kez 3 yıl daha görev almak istediklerini söyledi.

A Spor’a konuşan Öztürk, “Tüm ekibimizle yüzde 100 hazırız” dedi. Teknik direktör Fatih Terim’e de değinen başkan adayı, “Fatih Hoca’yla çalışmak üstünüzdeki yükün yüzde 60’ını alır. Terim varken sadece finansla uğraşmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca, Mustafa Cengiz’in de seçime girmesinden yana olduğunu söyledi. Öztürk, seçilmesi halinde mayısta yeni bir seçim yapacağını da açıklayarak, “Nasıl şirketlerin bilanço dönemleri varsa futbol ekonomisinin de var. Bu da mayısta biten, haziranda başlayan bir takvim. Seçimlerin tek dayanacağı nokta budur. Tüzüğümüz de bunu işaret eder. Mayısta mutlaka yeni bir seçim yapacağız” diye konuştu.

Seçim yapılabilir mi?

Galatasaray Spor Kulübü’nün tüzüğünün 27. maddesinde, “Olağan ve olağanüstü seçim toplantıları Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılır” ifadesi kullanılıyor.Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirlerine göre, okullara giriş çıkışlar son derece sınırlandırıldı, velilerin girişine bile izin verilmiyor. Bu ortamda seçime okul içerisinde nasıl izin verileceği de merak konusu oldu. Bunun da bir oyun olduğunu düşünen bazı Galatasaraylılar, “Yönetim yine biz seçim yapmak istedik, kabul edilmedi diyecek” ifadesini kullanıyor.

Dördüncü aday Özyalçın

Bir dönem Galatasaray’da ikinci başkan olarak görev yapan Cengiz Özyalçın da aday olduğunu açıkladı. Özyalçın, kulüpte son dönemde artan ötekileştirmeye dikkat çekerek, “Galatasaray’daki büyüklerime, eski başkanlara, yöneticilere (örneğin Doğan Hasol’a) danışacağım. Mayısa kadar bu işi götürmek gibi bir niyetim var” dedi.

‘Karar vermedim’

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, adaylık konusunda karar vermediğini söylerken, “Buyrun hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz” ifadesini kullandı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, aldıkları seçim kararını ve son durumu değerlendirdi.Daha önce yaptıkları kongre başvurusuna olumsuz yanıt verilmesine bile inandıramadıklarını söyleyen Cengiz, “Neden siyasi partilere kurul izni verdiniz ve bize vermiyorsunuz diye sorduk. Siyasi partiler anayasa gereği genel kurul yapıyor, yapamazlarsa kapanır dediler. 1 Aralık tarihine kadar yapamazsınız dediler, devletimizin buyruklarına uyan bir yönetim olarak, tarihi verdik. 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Buna mutlu olduk ve inşallah en geç 26 Aralık’ta seçim istiyoruz. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyrun, hep beraber yarışalım, er meydanını açıyoruz, olay bu” yorumunu yaptı.Hataları varsa düzeltmeye çalıştıklarını dile getiren Cengiz şöyle devam etti:“7 Mayıs’tan bugüne kadar, resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı. Hastaysan ne işin var zaten burada, hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra ne artistlik yapacak halim var, ne de ticari olarak bunu değerlendirecek bir durumum var. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar.” (Skorer)