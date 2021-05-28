Yeni sezon öncesi Galatasaray'da sıkıntılar büyüyor. Villarreal'in Avrupa Ligi'ni kazanması Sarı-Kırmızılılar'a büyük darbe vurdu. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 tur oynamak zorunda kalacak. 22 Haziran'daki seçimden tam 1 ay sonra 2. ön eleme turu maçları oynanacak. Üstelik bu turda Celtic, PSV ve Sparta Prag gibi zorlu rakipler olacak.

3. TURDAKİ RAKİPLER DAHA ZORLU

Galatasaray bu turu geçerse 3. ön elme turunda Shakhtar, Benfica ve Monaco'dan birisiyle eşleşecek. Play-off turundaki rakipler ise henüz netleşmedi.

22 Haziran'da göreve gelecek yeni yönetimin 1 ay içinde adeta şapkadan tavşan çıkarması gerekecek. Sarı- Kırmızılılar'ın yeni sezondaki teknik direktörünün kim olacağı şu anda belirsiz. Ayrıca sözleşmesi bitecek oyuncular ve transferlerin durumu da soru işareti.

MOHAMED 2. ÖN ELEMEDE YOK!

Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten birisi başkan seçilirse Fatih Terim'le yola devam edecek. Ancak diğer adaylardan birisi seçimi kazanırsa Galatasaray'ın yeni bir hoca ile anlaşması gündeme gelecek. Öte yandan Mostafa Mohamed, milli takımda olduğu için 2. ön eleme turu maçlarını kaçıracak. (Takvim)



