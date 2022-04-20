Galatasaray 'ın belki de gelecek sezonunu da tamamen etkileyecek olan kritik karar, cuma günü verilecek. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararı sonrası statta toplanan Sarı-Kırmızılılar, saatler süren görüşmelerin ardından şu açıklamayı yaptı: "Değerli Galatasaraylılar, 26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur..."

'Yol haritasını paylaşacağız'

"Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir. Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz." Galatasaray'ın yaptığı itiraz, cuma günü saat 11.00'deki duruşmada görüşülecek.

Öztürk davaya müdahil oluyor

Stattaki toplantıda yer alan başkan adaylarından Metin Öztürk de Galatasaray'ı temsilen davaya feri müdahil olacak. Öztürk, tedbir kararının kalkacağına inandığını belirterek, "Seçim normal zamanında yapılacakmış gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Hamamcıoğlu: Mücadeleye devam

Bir diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ise "Galatasaray’ın, Genel Kurul iradesine ve alınan kararlara hukuk yoluyla müdahale edilmesini kabul edemeyiz. Ben ömrüm yettiğince Galatasaray’da demokratik kuralların çalışması için mücadele etmeye devam edeceğim" açıklamasıyla camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Seçimin ilk ayağı 23 Nisan'da

Cuma gününü kritik kılan en önemli detay, her ne kadar Galatasaray seçime 30 Nisan'da gidecek olsa da tüzük gereği seçimli ilk toplantının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 30 Nisan'da gerçekleşmesi yönündeki zorunluluk. Dolayısıyla tedbir kararının mutlaka 23 Nisan'dan önce kaldırılması gerekiyor.