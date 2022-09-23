Son olarak Danimarka'dan Mathias Ross'u bulup getiren Galatasaray 'ın scout ekibinin gözü yine aynı ülkede... Sarı-Kırmızılılar'ın İskandinav ülkelerini İzlemeye alan scout ekibi Hırvatistan-Danimarka U-21 Milli Takımlarının maçını izleyecek, notlar tutacaklar.

Takvim'in haberine göre raporların en kısa sürede teknik direktör Okan Buruk'a sunulacağı da öğrenildi. Sarı-kırmızlıların scoutlarının bu maçta haftalarca peşinden koşulan Evander'in Midtjylland'dan takım arkadaşı Gustav Isaksen ile uzun süredir izlenen Stipe Biuk'i gözlem altına alacakları öğrenildi. Bu iki oyuncu dışında Galatasaray'ın scoutlarının iki takımın pek çok oyuncusu hakkında istatistik toplanacağı da belirtildi. Hem Danimarkalı Gustav Isaksen'in hem de Hırvat Stipe Biuk'un izlenmeye devam edileceği, bu iki oyuncu hakkında kapsamlı yeni raporların hazırlanmasının gündemde olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki Gustav Isaksen sağ ve sol kanatta, 19 yaşındaki Stipe Biuk ise sol kanat ile orta sahanın solunda forma giyiyor.

21 yaşında ve 1.76 boyunda olan Gustav Isaksen'in piyasa değeri yaklaşık 4 milyon Euro civarında. Isaksen, Danimarka U21 takımının formasını 14 kez giydi. Potansiyeli yüksek bir sağ açık.