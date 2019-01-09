Devre arası hazırlık kampını Belek’te sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında Eskişehirspor ile karşılaştı. Maça tecrübeli isimlerle başlayan Fatih Terim genç oyunculardan İsmail ve Yunus’a ilk 11’de şans verdi. Galatasaray beklendiği üzere zayıf rakibi karşısında oyuna etkili başladı. 10. dakikada Sinan ceza sahası içerisinden şutunu çekti, top ağlara gitti: 1-0. 22. dakikada ise Eskişehirspor ilk tehlikeli atağında Halil İbrahim’le golü buldu: 1-1.

2. yarıda 9 değişiklik

İlk yarının çalışkan isimlerinden Yunus, 24. dakikada etkili oyununu golle süsledi: 2-1. Düşük tempoda geçen ilk yarıyı Galatasaray 2-1’lik üstünlükle kapattı. Galatasaray ikinci yarıya 9 değişiklikle başladı. 67. dakikada Eskişehirspor’lu Erdal topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 3-1’e geldi. Bu golden sonra tempo iyice düştü. 77’de ise Maicon’un hatalı geri pasında Talha araya girdi ve kaleci Batuhan’ı mağlup etti: 3-2. Galatasaray böylece ikinci savunma hatasında da golü kalesinde görmüş oldu. 84’te ise kornerden gelen topa Utku kafayı vurdu ve Eskişehir beraberliği sağladı: 3-3. Sarı-Kırmızılılar’ın defans hataları maça damga vururken, Eskişehir son derece başarılı bir performans ortaya koydu. Düşük tempoda geçen karşılaşma 3-3 sona erdi.

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Gençler ne yaptı?

Yunus Akgün (kanat): 90 dakika boyunca oyunda kalan tek isimdi. Çok çalıştı ve başarılı bir oyun ortaya koydu.

Celil Yüksel (ön libero): İkinci yarı oyuna dahil oldu. Sert futboluyla dikkat çekti. Gelişmeye devam ediyor.

Atalay Babacan (orta saha): İkinci yarıda oyuna girdi. Topla fazla buluşamadı, etkisiz kaldı.

Mustafa Kapı (orta saha): Maçın son bölümünde oyuna dahil oldu. Bu seviyeye hızla uyum sağlıyor. Topu son derece başarılı kullanıyor.

Gökay Güney (stoper): Çok az süre buldu. Fizik olarak son derece iyi durumda.