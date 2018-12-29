Galatasaray’da sürpriz üstüne sürpriz... Devre bittiğinde tek eksiği golcü olarak düşünülen Sarı-Kırmızılılar’da öyle gelişmeler yaşandı ki, ara transferde tüm savunma hattı da sil baştan değişecek gibi görünüyor. Cim Bom öncelikle Maicon’u Brezilya’ya gönderdi. Sambacı’nın ülkesinde bir kulüple anlaşıp, Galatasaray’a 5 milyon Euro bonservis bedeli kazandırması bekleniyor. Aynı şekilde Brezilyalı sağ bek Mariano’nun da, 3.5 milyon Euro bonservis karşılığında Flamengo ile transfer görüşmesi yapmasına izin verildi.

Serdar’dan kulüp bulması istendi

Gıda zehirlenmesi nedeniyle Sivas maçına çıkmayıp ertesi gün Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaşınca, hocası Fatih Terim’in gözünden düşen Serdar Aziz de satış listesine koyuldu. Yıllık 2 milyon Euro garanti ücret kazanan milli savunmacının menaceri Haluk Canatar, “Galatasaray oyuncuma kulüp bulmamı istedi. Serdar Fenerbahçe veya Beşiktaş’a gidebilir” dedi

‘Girişim sonuçsuz kaldı’

Son flaş gelişme de Ozan Kabak cephesinde yaşandı. 18 yaşındaki stoper hakkında önceki akşam yapılan, “Ozan Kabak’ın sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir” açıklaması, genç futbolcunun da gözden çıkarıldığını işaret ediyor. Ozan’ın kontratında 7.5 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunuyor.

Tek stoper Ahmet Çalık!

Galatasaray Yönetimi eğer söz konusu 3 stoperi ve sağ beki gönderirse, savunmaya da geniş çaplı bir transfer operasyonu yapmak zorunda kalacak. Aksi takdirde eldeki tek stoper Ahmet Çalık, tek sağ bek de Martin Linnes kalacak. Bu nedenle yönetimi oldukça yoğun bir ara transfer dönemi bekliyor.