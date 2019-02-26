Devre arasında yapılan stoper operasyonu, meyvelerini vermeye başladı. Marcao-Luyindama ikilisinin uyumu ve form grafiği her geçen gün yükseliyor. Akhisar galibiyetinde de, oyun büyük ölçüde rakip yarı sahada oynanmasına rağmen bu ikilinin büyük payı vardı. Özellikle Marcao’nun isabetli pasları ve oyun kurma becerisi, Fatih hocanın sistemini büyük ölçüde rahatlatıyor.

Luyindama da güçlü fiziği ve dinamik oyun tarzıyla savunmaya güç katıyor. Akhisar maçının en dikkat çeken istatistiği ise bu iki oyuncunun hava topuna çıktıkları 29 pozisyonda, tam 28 kez başarılı olmalarıydı. Marcao-Luyindama ikilisinin hava topu becerisi, Galatasaray’ın duran toptan yediği gol sayısını da ciddi ölçüde azalttı.