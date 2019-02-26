Galatasaray'da savunma göz dolduruyor

Marcao-Luyindama ikilisinin uyumu ve form grafiği her geçen hafta yükseliyor. Aslan’ın yeni stoper ikilisi, Akhisar maçında çıktıkları 29 hava topu mücadelesinin 28’ini kazanarak parmak ısırttı!

26 Şubat 2019, Salı 06:24
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Galatasaray'da savunma göz dolduruyor

Devre arasında yapılan stoper operasyonu, meyvelerini vermeye başladı. Marcao-Luyindama ikilisinin uyumu ve form grafiği her geçen gün yükseliyor. Akhisar galibiyetinde de, oyun büyük ölçüde rakip yarı sahada oynanmasına rağmen bu ikilinin büyük payı vardı. Özellikle Marcao’nun isabetli pasları ve oyun kurma becerisi, Fatih hocanın sistemini büyük ölçüde rahatlatıyor.

Luyindama da güçlü fiziği ve dinamik oyun tarzıyla savunmaya güç katıyor. Akhisar maçının en dikkat çeken istatistiği ise bu iki oyuncunun hava topuna çıktıkları 29 pozisyonda, tam 28 kez başarılı olmalarıydı. Marcao-Luyindama ikilisinin hava topu becerisi, Galatasaray’ın duran toptan yediği gol sayısını da ciddi ölçüde azalttı.

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