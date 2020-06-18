Pazar günkü Gaziantep FK maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından çift idmanla devam eden Galatasaray’da, kadro bilmecesi yaşanıyor. Teknik patron Fatih Terim, eksikler nedeniyle kadro kurgusunda sıkıntı çekiyor. Öncelikle kaleci Muslera’nın yokluğundan dolayı ciddi endişeleri olan Terim, savunma göbeği konusunda da kararsız Donk’un cezası, Marcao’nun sakatlığı, Luyindama’nın kadro dışı olması sebebiyle, elinde tek stoper Ahmet Çalık kalan Terim, ikinci tercihini kimden yana kullanacağına, idmanlardaki denemelerden sonra karar verecek.

Orta alanı da etkileyecek

Şu an için en yakın ihtimal, Lemina’nın o bölgeye çekilmesi. Ancak bu durumda orta sahada ciddi bir değişiklik gerekecek. Seri, Ömer Bayram ve Belhanda’lı bir üçlü tercihi olabilir. 17 yaşındaki Emin Bayram’ın da Ahmet’in yanında oynaması seçenekler arasında. Bu durumda orta alan merkezinde yine Lemina - Seri ikilisi görev yapabilecek. Tecrübeli hocanın son karanını maç gününe doğru vereceği de gelen haberler arasında.







