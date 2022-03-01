Sezon başında Fatih Terim'in planlamasında ısrarla istediği isimlerden biri olan Patrick van Aanholt, uzun süren pazarlıklar sonunda takıma katılırken 1.8 milyon Euro ile en yüksek ücret verilen isim olmuştu. Hollandalı sol bekin performansı bir türlü istenen düzeye çıkmazken sezon sonunda gönderilmesi de yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Ancak son 2 haftalık performansı ile Van Aanholt, alkışları da topladı. Göztepe maçındaki hırslı oyununu Çaykur Rize karşılaşmasına da taşıyan yıldız futbolcu, ilk golü ile takımını oyunda tutarken sarı-kırmızılıları öne geçiren 87'deki skoru da jeneriklere girecek güzellikteydi.

SAVUNMADA KENDİNİ BULDU

Karşılaşmayı %91.4 gibi yüksek pas oranı ile kapatan 31 yaşındaki oyuncu, 5 kez ikili mücadele kazanıp kullandığı 4 şutta 3 isabet sağladı. 1 defa şut engelleyen, 2 kez şut pası veren Van Aanholt, savunmada da etkisini gösterdi. 3 top kapma, 3 top uzaklaştırma ve 2 pas arası yapan deneyimli sol bek, sezon başından bu yana eleştirildiği savunma yönünde de bu kez gelişimini kanıtladı. Van Aanholt, isabetli/toplam şut ile top kapmada maçın en iyi ismi olurken isabetli pas oranında ise 3. sırada karşılaşmayı tamamladı. (Sabah)