Sarı-Kırmızılılar sezon başında transfer döneminin bitmesine bir gün kala bombaları art arda patlamış, dakikalar içerisinde Mauro İcardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica hamleleriyle gövde gösterisi yapmıştı. Bu transferlerle şampiyonluk için rakiplerine iddialı mesaj gönderen Cim Bom şimdilik pek istediği sonuçları alamasa da rekabetini sürdürüyor.

Hedef 3 puan

Ligin son 3 maçında Adana Demir ve Alanyaspor 'la berabere kalan ve Kayseri'ye kaybeden Galatasaray 'da 3 maçlık galibiyet hasreti oluştu. Aslan yarın oynayacağı Karagümrük maçında bu özlemi dindirip yeniden çıkışa geçmek istiyor. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekibe bugün kötü haber geldi.





Ayağı çime takıldı

Sezon başındaki flaş transferlerden Yusuf Demir'in antrenmanda bir pozisyonda ayağı çime takıldı. Sol üst ön adalesinde ağrı hisseden 19 yaşındaki oyuncuda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Oynaması zor

Başarılı oyuncunun yarın oynanacak Karagümrük mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.