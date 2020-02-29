Tam 20 yıl aradan sonra yaşanan Kadıköy’deki Fenerbahçe zaferi, Süper Lig’de üst üste gelen 7 galibiyetle birleşince, Galatasaray hem puan cetvelinde hem de psikolojik olarak şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri konumuna yükseldi. Son 2 yılın şampiyonu Sarı- Kırmızılılar, bir kupa daha kaldırmak üzere havaya girmiş durumda. Öyle ki bu sezon azalan iç saha maçlarındaki seyirci sayısında, her hafta yükseliş görülüyor. Son olarak Gençlerbirliği maçı biletlerine, taraftarların beklentinin çok daha üzerinde ilgi gösterdiği bildirildi. Galatasaray Yönetimi, bu karşılaşma için kombine devir limit hakkını da kaldırdı. Yani stada gelemeyecek olanlar, rahatça biletlerini transfer edebilecek.

Tribünler tamamen dolabilir

Kulüpten alınan bilgiye göre, son iki günde gerçekleşen bilet satışının bugün de sürmesi durumunda pazar günü Türk Telekom Stadı’nda 50 bin kişi seviyesi zorlanabilir. Normal şartlar altında sadece derbilerde kaydedilen bu seyirci sayısına, takımın yakaladığı şampiyonluk havası sayesinde Gençlerbirliği maçında ulaşılabileceği öngörülüyor.

Mağazada yeni ürünler olacak

Yönetim bu ilgiyi kazanca dönüştürmenin yolunu ararken, GSStore’un derbi zaferine özel verdiği siparişlerin, pazar günkü maça yetişeceği de gelen haberler arasında. Böylece taraftarlar, stada geldikleri zaman mağazadan yapacakları alışverişle, kulübe ciddi bir ciro bırakacaklar. Ayrıca GSStore’da, “Böyle bir şey olabilir mi” sloganıyla başlayan, “İkinci ürünler yüzde 50 indirimli” kampanyası da sürüyor.

Metin Karabaş