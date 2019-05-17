Sarı-Kırmızılılar’a prim müjdesi... Beşiktaş derbisi galibiyetine 3 milyon TL prim veren Sarı-Kırmızılılar, Rize deplasmanı için de aynı ücreti belirlemişti. Akhisar’la oynanan kupa finalinden hemen önce, bu primlerin hesaplara yatırıldığı öğrenildi. Müjdeyi kupa zaferinden sonra soyunma odasına inerek veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, pazar günkü şampiyonluk maçında Başakşehir’e karşı da 3 milyon TL prim vaadinde bulundu. Oyuncular bir kez daha rakamı 5 milyon TL’ye çekmeye çalışsa da, yönetimden, “Siz kazanın, biz gereğini yaparız” cevabını aldılar.

Oyuncular istedi takım kampa girdi

Sarı-Kırmızılı oyuncular artık tamamen Süper Lig’deki şampiyonluk maçına odaklandı. Öyle ki, rutin programda olmamasına rağmen, futbolcular kendi istekleriyle Sivas dönüşünde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi. Oyuncuların kendi aralarında şampiyonluktan başka bir şey konuşmadıkları, Başakşehir analizini de dört gözle bekledikleri belirtiliyor. Futbolcuların bu istek ve arzusu, kuşkusuz en çok da takımın teknik patronu Fatih Terim’in yüzünü güldürüyor.

Kupa geliri 7.3 milyon TL

Sarı-Kırmızılı ekip, şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası’ndan bu sezon 7 milyon 350 bin lira gelir sağladı. Galatasaray, finale kadar yaptığı 8 maçta 2 milyon 350 bin lira, finali kazandığı için 5 milyon lirayı kasasına koydu. İkinci olan Akhisarspor ise toplamda 5 milyon 300 bin lira kazandı.