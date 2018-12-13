Şampiyonlar Ligi defterini Porto mağlubiyeti ile kapatan G.Saray, Avrupa yolculuğuna kolay kura ile başlamıştı. Herkes üst tura çıkmayı bekliyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Gomis sürecini iyi idare edemeyen yönetimin kredisi azaldı. Lig ve Avrupa'da son 11 maçta sadece 1 galibiyet gören teknik heyeti sıkıntı bastı. Futbolcular özgüvenini yitirdi. Eren gol atsa bile taraftarlar tarafından yuhalanacak konuma geldi. Yaklaşık 34 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, 4 puana karşılık kasasına 3.6 milyon Euro koydu.

YILDIZLARIN PİYASASI DÜŞTÜ

Porto karşısında kaybedilen üç puanla 2.7 milyon Euro daha kazanma fırsatı kaçtı. Porto maçına grupta iddiaları kalmadığı için taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Hem bilet satışında hem de GS Store'da hedeflenen rakamlar tutturulamadı. Ara transfer için oyuncu satışına bel bağlayan Galatasaray'da Ozan Kabak dışında hiçbir oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde vitrin yapamadı. Emre Akbaba ve Belhanda sakatlıklar nedeniyle ön plana çıkmadı. Rodrigues, Feghouli ve Maicon da Avrupa arenasında iz bırakamadı, yüksek bonservis hayali kuran yönetimin eli kolu bağlandı.

(Sabah)