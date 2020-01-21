Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı’nın ABD’li forveti Greg Whittington, sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray’ın 7DAYS EuroCup'ta geçen hafta oynadığı Rytas maçında sakatlanan Whittington’ın kontrollerinde sağ diz tendonunda yaralanma ve eklem içi ödem teşhis edildiği bildirildi.

Tedavi süreci başlanan Whittington için 4-6 haftalık rehabilitasyon sürecinin öngörüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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