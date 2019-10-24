Galatasaray'da sakatlık şoku! Çapraz bağları koptu

Galatasaray'da son dakika... Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası’nda Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile oynanan maçta sakatlanan Claudia Cuic'in çapraz bağının koptuğu açıklandı

24 Ekim 2019, Perşembe 20:12 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Çapraz bağları koptu

Galatasaray, dün FIBA EuroCup'ta Romanya ekibi ACS Sepsi ile oynanan maçta sakatlanan kadın basketbol takımının Rumen basketbolcusu Claudia Cuic'in sol diz ön çapraz bağının koptuğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımımız oyuncularından Claudia Cuic, 23 Ekim günü ACS Sepsi ile oynanan EuroCup Women maçında sol dizinden sakatlanarak kenara geldi. Sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park’ta bugün tetkikleri yapılan Claudia Cuic’in sol diz ön çapraz bağında kopuk tespit edildi. Oyuncumuz 25 Ekim günü bir operasyon geçirecek ve rehabilitasyon süreci başlayacaktır. Claudia Cuic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı ve tamamen iyileşmiş şekilde aramıza dönmesini temenni ederiz"

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan 29 yaşındaki forvet oyuncunun sol diz ön çapraz bağlarında kopuk tespit edildiği ve yarın operasyon geçireceği kaydedildi.

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