Galatasaray 'da Ankaragücü maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımda sol be Kazımcan Karataş kısa süre önce ciddi bir sakatlık yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Galatasaray'a bir isimden daha kötü haber geldi.









HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-Kırmızılı takım bugün yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

KAZIMCAN SAKATLANDI!

Galatasaray'da son dönemde dikkat çeken performansa imza atan Kazımcan Karataş İstanbulspor'la oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelede sakatlık yaşamıştı. Genç sol bekin 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.









ICARDİ DÖNÜYOR

Galatasaray'da Dünya Kupası arasında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan golcü futbolcu Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe derbisinde ise 11'de sahaya çıkması yüksek ihtimal.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Galatasaray'ın 18. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı kritik derbi öncesinde üç futbolcusu ceza sınırında bulunuyor. Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu ve Mertens Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.









EMRE TAŞDEMİR'DEN KÖTÜ HABER

Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan Emre Taşdemir yeniden sakatlandı. Kazımcan Karataş'ın ardından Okan Buruk bir sol bekini daha kaybetti. Emre Taşdemir'in Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

TEK ALTERNATİF AANHOLT

Galatasaray'da kadroda elde kalan tek sol bek alternatifi Patrick van Aanholt görünüyor. Okan Buruk bu sezon zaman zaman bu bölgede Leo Dubois'e de şans verdi. Sol ayaklı Berkan Kutlu da milli takım ve Galatasaray'da zaman zaman sol bekte şans buldu.

Yakup Çınar