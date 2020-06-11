Pandemi nedeniyle ülkesi İtalya’da mahsur kalan dünyaca ünlü kondisyonerin yokluğu, lig başladığında belli olacak. Bartali, uzun süreli ev aktivitelerinin ardından futbolcularda sakatlık riskinin arttığına ve özellikle kas sakatlıklarının sık yaşanacağına dikkat çekti.

Korona sürecinin ardından başlayacak ligde ilk maçını deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak olan Galatasaray’ın, deplasmandaki zorlu maç öncesinde fizik açıdan ne kadar hazır bir durumda olduğu merak konusu oldu. Ülkesi İtalya’da bulunan kondisyoner Alberto Bartali’nin pandemi nedeniyle Türkiye’ye dönememesi nedeniyle, Galatasaray’ın fizik kondisyon açısından ne durumda olduğu merak edilirken, sakatlık korkusu da sarı-kırmızılılar için endişe konusu oldu.

Sarı-kırmızılı takım ile ilk çalışmaya başladığı dönemde takımdaki sakatlıkların azaltılmasına ve futbolcuların fizik-kondisyonlarındaki artışa sağladığı katkıyla İtalyan antrenör, geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Şimdiyse korona sürecinin ardından kritik bir dönemde takımın yanında olamaması, Cim-Bom açısından bir eksiklik olarak yorumlandı. Kendisinin yokluğunda fiziksel hazırlık konusunda takımı Levent Şahin idare ederken, Bartali de Çizme’deki evinden elinden geldiğince bu çalışmalara katkı vermeye çalışıyor.

Daha hazırlık sürecinde Marcao’nun sakatlanması şok etkisi yaratırken, kondisyoner Alberto Bartali’nin bu konuda daha önceden uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Uzun süreli ev aktivitelerinin ardından futbolcularda sakatlık riskinin arttığına ve özellikle kas sakatlıklarının sık yaşanacağına dikkat çeken İtalyan kondisyonerin, mutlaka önleyici çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiği yönündeki görüşünü haftalar önce dile getirdiği belirlendi.

Korktuğu oldu

Bartali, ikinci önemli risk olarak kilo problemine işaret etti. Sadece Galatasaray’da değil tüm takımlarda bir çok futbolcunun kilo almış bir şekilde sahalara döneceğine dikkat çeken tecrübeli kondisyoner, bu yüzden de oyuncularının form tutmasının uzun bir süre alabileceği uyarısını yaptı.

Futbolculara yapılan testler neticesindeki verilere sahip olsa da uzaktan durumu tam olarak anlamanın zor olduğunu düşünen Bartali, bir an önce oyuncularla bire bir temas halinde olmayı istediği ifade edildi.

Dersimiz Rizespor!

Şampiyonluk yolunda puan kaybetmeye tahammülü ve lüksü olmayan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuruyor.

Eksikleri nedeniyle özellikle savunma bölgesinde sorunları bulunan ancak bunlardan etkilenmemek için planlar yapan teknik direktör Fatih Terim, dün yine taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. Sınırlı alanda gruplar halinde pas oyunuyla devam eden idmanın taktik çalışmasıyla sona erdiği ifade edildi. Cim-Bom, bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.