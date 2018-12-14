Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, sezonun ikinci yarısında takımla birlikte olacaklar.
Takımdan ayrı özel programa başlayan üç futbolcunun da, kamp kadrosuna katılması bekleniyor.
Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, sezonun ikinci yarısında takımla birlikte olacaklar.
Takımdan ayrı özel programa başlayan üç futbolcunun da, kamp kadrosuna katılması bekleniyor.
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