Galatasaray'da sakatlar ikinci yarıya yetişiyorlar

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, sezonun ikinci yarısında takımla birlikte olacaklar.

14 Aralık 2018, Cuma 06:24
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Galatasaray'da sakatlar ikinci yarıya yetişiyorlar

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, sezonun ikinci yarısında takımla birlikte olacaklar.

Takımdan ayrı özel programa başlayan üç futbolcunun da, kamp kadrosuna katılması bekleniyor.

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