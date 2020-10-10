Galatasaray'da sakatlar için seferberlik

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Etebo, Taylan, Saracchi ve Emre Akbaba’nın, Süper Lig’de milli aradan sonra oynanacak olan Alanyaspor mücadelesine kadar hazır hale gelmesi için büyük bir çaba harcanıyor.

10 Ekim 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da sakatlar için seferberlik

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Etebo, Taylan, Saracchi ve Emre Akbaba’nın, Süper Lig’de milli aradan sonra oynanacak olan Alanyaspor mücadelesine kadar hazır hale gelmesi için büyük bir çaba harcanıyor. Sağlık ekibi bu konuda büyük bir seferberlik içerisinde yer alıyor. 


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