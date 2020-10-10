Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Etebo, Taylan, Saracchi ve Emre Akbaba’nın, Süper Lig’de milli aradan sonra oynanacak olan Alanyaspor mücadelesine kadar hazır hale gelmesi için büyük bir çaba harcanıyor. Sağlık ekibi bu konuda büyük bir seferberlik içerisinde yer alıyor.



