Galatasaray 'ın dünyaca ünlü yeni yıldızı Juan Mata, Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez resmi bir maçta giydi. Yaz başında Manchester United'dan ayrılan ve 3 ay boşta kalan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a imza attıktan sonra oldukça yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Son olarak İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında oynayan ve nefis bir performans ortaya koyan İspanyol futbolcu, böylece Adana Demir kafilesine dahil edildi. Maça da 57. dakikada Gomis'in yerine dahil olan Mata, zaman zaman klas hareketler yaptı ve hücuma hareket getirdi. Ancak Mata'nın kondisyon açısından daha çok zamana ihtiyacı olması dikkatlerden kaçmadı.

Juan Mata ne yaptı?

Süre: 33 dk.

Topla buluşma: 31

Şut: -

Şut pası: 1

Pas: 26

Pas isabeti: %69.2

Uzun pas: -

Kısa pas: 26

İsabetli orta: 1

İsabetsiz orta: 1