Galatasaray’da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne, Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti.

Galatasaray’da dün de 10 futbolcu sağlık kontrolünden geçmişti.