Sol üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma olan Norveçli futbolcunun yokluğunda sağ bekte Akhisar’a karşı Mariano görev yaptı. Karşılaşmaya ilk 11’de çıkan Brezilyalı oyuncu, 20. dakikada hakem Suat Arslanboğa’dan sarı kart gördü. Karşılaşma öncesinde ceza sınırında olması sebebiyle teknik direktör Fatih Terim’den kart görmemesi konusunda uyarı alan Mariano, hocasının telkinine rağmen maçı kartsız tamamlayamadı ve cezalı duruma düştü.

Yoğun tedavi başladı

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ın Süper Lig’de 24. hafta mücadelesinde Erzurumspor’la deplasmanda oynayacağı mücadelede görev yapamayacak. Galatasaray sağlık ekibinin, Linnes’i Erzurumspor karşılaşmasına yetiştirmek için şimdiden yoğun tedaviye başladığı belirtildi.