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Galatasaray'da Sacha Boey'ye Fransa'dan kanca

Son dönemde Galatasaray'da müthiş bir performans sergileyen 22 yaşındaki sağ bek Sacha Boey, Fransız kulüpleri tarafından yakın takibe alındı.

09 Ekim 2022, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Sacha Boey'ye Fransa'dan kanca

Yaz döneminde adı gönderilecek oyuncular arasındayken, sakatlıklar nedeniyle mecburen ilk 11'e alınan ve müthiş bir performans sergileyen Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın birkaç gün önce 480 bin Euro'luk maaşını 1 milyon Euro bandına çektiği 22 yaşındaki futbolcu, özellikle Fransız kulüpleri tarafından yakın takibe alındı.

Galatasaray 'ın önümüzdeki haftadan itibaren oynayacağı maçlara, Boey'yi izlemek üzere temsilci gönderileceği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi, Fransız futbolcunun yeni kontratına 13 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu.


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