Yaz döneminde adı gönderilecek oyuncular arasındayken, sakatlıklar nedeniyle mecburen ilk 11'e alınan ve müthiş bir performans sergileyen Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar'ın birkaç gün önce 480 bin Euro'luk maaşını 1 milyon Euro bandına çektiği 22 yaşındaki futbolcu, özellikle Fransız kulüpleri tarafından yakın takibe alındı.

Galatasaray 'ın önümüzdeki haftadan itibaren oynayacağı maçlara, Boey'yi izlemek üzere temsilci gönderileceği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi, Fransız futbolcunun yeni kontratına 13 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu.







