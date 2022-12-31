Galatasaray çok tartışılan Sivasspor karşılaşmasında kritik 3 puanı çıkarmayı başarmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip bu sonuçla ezeli rakibi Fenerbahçe 'nin (32), 1 puan önünde 2022 yılını lider tamamladı.





Yeni golcü Barış Alper Yılmaz

90+5'te attığı golle Galatasaray'a Sivas deplasmanında çok kritik 3 puan getiren Barış Alper Yılmaz, Türk futbolunun en önemli golcülerinden olan Burak Yılmaz'ın izinden gitmeye devaam ediyor. Tıpkı Burak gibi kariyerinekanatta başlayan, ancak santrfor pozisyonuna geçtikten sonra bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken Barış Alper, bu benzetmenin kendisine gurur verdiğini söylemişti.

İyi bir alternatif

Hocası Okan Buruk da, genç yetenekten ileri uçta daha fazla yararlanmaya hazırlanıyor. Özellikle Seferovic'i tamamen gözden çıkaran Buruk, Icardi'nin olmadığı veya Gomis'in yetersiz kaldığı durumlarda Barış'ı santrfor pozisyonunda kullanacak.

Gönderilecekti, yıldızlaştı

Cim Bom takım içi transferden oldukça iyi yararlanmaya başladı. Sezon başında adı gönderilecekler listesinin en başında yer alan Sacha Boey bir anda bambaşka bir kimliğe büründü.

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Tekliflerin gelmesi bekleniyor

Geçen sezon başında sadece 1 milyon Euro bedelle transfer edilen Fransız sağ beke, 15 milyon Euro'luk fiyat biçildi. Galatasaray'daki performansını her geçen hafta yükselten ve Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başaran 22 yaşındaki futbolcuya, ara transfer döneminde resmi teklifler gelmesi bekleniyor. Genç oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu için istediği bonservis bedelini belirledi.

Rakam daha da yükselebilir

Galatasaray yönetimi, kapıyı 15 milyon Euro'dan açmanın yanı sıra yeni kontrat görüşmelerine de nokta koymaya hazırlanıyor. Fiyat daha da artabilir Boey ile bir süredir görüşme halinde olan ve büyük ölçüde mutabakat sağlayan Sarı-Kırmızılılar, ocak ayı itibarıyla imzaları atıp resmi açıklamayı yapmayı planlıyor. Kulübe yeni kaynaklar, zamlı yeni mukavele imzalanması halinde, kulübün bonservis talebini daha da yukarı çekebileceğini ifade ediyor.

Rashica için bir tur daha

Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini erkenden almaya kararlı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Kosovalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Norwich'le bir görüşme daha ayarladığı ve pazarlık sürecinin başlatılacağı öğrenildi. Galatasaray, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.



