Adı satış listesindeyken, bir anda takımın vazgeçilmezi haline gelen, Gaziantep maçının yıldızı Sacha Boey, büyük mutluluk yaşıyor.

Özellikle taraftarların maçtan sonraki binlerce övgü dolu mesajı üzerine dün bir açıklama yapan 21 yaşındaki futubolcu, "Desteğiniz için hepinize teşekkürler. Bizi ateşlediniz. Müthiş bir maçtı ama çok daha iyi olacağız. Sonuna kadar Galatasaray !" ifadelerine yer verdi.

Kamerunlu sağ bek hatırlanacağı üzere sezon başı hazırlık kampına götürülmemişti. Takım arıyorken, bir anda Leo Dubois ve Omar Elabdelleoui'nin sakatlanması sonrasında apar topar ligin ilk haftasında oynanan Antalyaspor maçına 11'de başlamış ve bir daha formayı kaptırmamıştı.





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