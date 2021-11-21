Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden iki oyuncu; Sacha Boey ve Arda Turan, Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almayacak. Cim Bom'da başka eksik bulunmuyor.

Morutan 2. yarıda sahada

Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen, ancak kısa sürede iyileşerek takıma katılan Olimpiu Morutan, Fenerbahçe maçının ikinci yarısında şans bulacak. Terim, skorun gidişatına göre genç yeteneği oyuna sonradan dahil etmeyi planlıyor.

İç sahada 3'te 3 yaptı

Galatasaray , Süper Lig ’de sahasında çıktığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmandaki 7 mücadelede sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Sarı-Kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı’nda çıktığı 5 maçın 4’ünü kazanan Galatasaray, 1 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Aslan, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.

Meler attı Mohamed düştü!

Galatasaray, ligde Halil Umut Meler yönetimde bu sezon ilk maçına çıkacak. Meler'in düdük çaldığı son maçta Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetmişti. Mostafa Mohamed 57. dakikada kırmızı görmüş, rakip Ankaragücü de1 penaltı kazanmıştı. Mohamed o günden sonra büyük bir düşüş yaşamıştı.



