Sözleşmesinde özel madde bulunan Hollandalı futbolcunun çıkardığı krizi yönetim sona erdirdi. Babel’e 15 gün içinde ödeme yapılmasaydı oyuncu serbest kalabilecekti. Ancak sarı-kırmızılı idareciler bütün herkesin alacağını vererek büyük bir sorunun önüne geçti

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel şaşırtan bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcu alacaklarının zamanında ödenmediğini gerekçe gösterip önce kulübe ihtar gönderdiği, sonra da bir kopyasını FIFA’ya yolladığı ortaya çıktı.

Sezon başında Galatasaray ile 3 senelik sözleşme imzalayan 33 yaşındaki futbolcu, sadece 4 günlük gecikme yüzünden FIFA’ya gitti. FIFA’da belirtilen 3 aylık gecikme durumundaki fesih prosedürü dışında, Babel’in Galatasaray ile yaptığı özel kontrat çerçevesinde böyle bir eylemde bulunduğu öğrenildi. Futbolcudan kesinlikle böyle bir adımda bulunmasını beklemeyen sarı-kırmızılılar yaşanan gelişme ile büyük şok yaşadı.

Ancak geçtiğimiz hafta yapılan ödeme ile sorun ortadan kalktı ama Babel’in tavrı hem yönetim hem de teknik heyet tarafından yadırgandı. Kulüp 15 gün içinde Babel’e ödemeyi yapmamış olsaydı Hollandalı futbolcu tek taraflı fesih hakkına sahip olacaktı. Bu durumda Galatasaray neredeyse 12 milyon euroluk bir yükün altına girecek ve futbolcu serbest kalacaktı.

Albayrak kefaleti

Sarı-kırmızılılarda başta Babel krizi olmak üzere futbolculara yapılan ödemenin 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın şahsi kefaleti ile alınan krediyle gerçekleştiği bildirildi. Sezon başında 3 yıllığına anlaşan Babel’in imza parasıyla seneliği 4.3 milyon euroya geliyor. Performansı ile de eleştirilen ve tepki toplayan Babel’in ilk gecikmede kulübü zor durumda bırakan bir eyleme imza atması rahatsızlık yarattı. Yönetim yeni bir Ribery vakası yaşanmaması için özellikle yabancı futbolcuların ödemelerinde dikkatli davranacak ve süreyi geçirmemeye çalışacak. (Skorer)