Sarı-Kırmızılı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı yıldızın menajeriyle görüşerek, "Takım bulun" mesajını yolladı. Babel'in şu anda 2-3 kulüple pazarlık halinde olduğu belirtilirken, Florya'dan çok çarpıcı bir haber geldi.

Alınan bilgilere göre Galatasaray 'da futbolcuların büyük bir kısmı Ryan Babel'in takımdan ayrılamsını istemiyor. Bunun nedeni ise tecrübeli yıldızın performansı değil. Son zamalarda kripto para dünyasına adım atan Babel'in birçok takım arkadaşına önemli miktarda para kazandırdığı belirtiliyor.

Hatta bazı isimlerin, Babel'in verdiği tüyolar sayesinde kripto paralardan yıllık ücretine yakın gelirler elde ettiği öne sürülüyor. Bu nedenle takım arkadaşlarının Hollandalı futbolcunun ayrılığını hiç istemediği konuşuluyor. Ancak Fatih Terim son iki maçta kadroya dahi almadığı Ryan Babel'in gönderilmesi konusunda oldukça ısrarcı.

Yönetim de 35 yaşındaki futbolcunun mali yükünü dikkate alarak yolları ayırmak için büyük bir çaba harcıyor. Babel'in bu sezonki garanti ücreti tam 2.5 milyon Euro.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıkan Babel sadece 1 gol atabilirken, 1 de asist yaptı. (Takvim)