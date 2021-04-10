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Galatasaray'da Ryan Babel, Göztepe maçında yok

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Fatih Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla Sarı Kırmızılı ekibin Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile karşılaşacağı maçta cezalı duruma düştü.

10 Nisan 2021, Cumartesi 22:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Ryan Babel, Göztepe maçında yok

Süper Lig’in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi. Sarı-kırmızılı takımda, sarı kart ceza sınırında bulunan Ryan Babel, Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü kartla cezalı duruma düştü. Babel, Galatasaray’ın Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

4. golünü attı

Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon Süper Lig’deki 4. golünü, Fatih Karagümrük’e attı. Babel, karşılaşmanın 62. dakikasında attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Hollandalı oyuncu, bu sezon ligde MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Helenek Yeni Malatyaspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.

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(ÖZET) Galatasaray - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-1


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