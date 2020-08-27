Hem maliyeti hem de performansı ile teknik direktör Fatih Terim’in ideal 11’inde yer almayan Ryan Babel’e artık Galatasaray forması bir hayli uzak!

Kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezonluk kontratı bulunan Hollandalı oyuncunun hazırlık kampında sergilediği futbol kötü olmasa da Terim yeni sezonda tecrübeli oyuncuya şans vermeyi düşünmüyor.

Bunun nedeniyse kanat ve forvet oyuncularının sayısının, buna bağlı olarak da rekabetin artması. Terim’in de idman performanslarına göre sol kanatta Arda Turan’a, sağ kanatta ise Emre Kılınç’a görev vereceği ve özellikle iki futbolcusunu ön planda tuttuğu ifade edildi.

Bu iki isim dışında kanatlarda Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün gibi çok sayıda alternatifi olan Galatasaray yönetimi bu nedenle 2.5 milyon Euro’luk maliyeti olan Babel’den kurtulmak ve bütçesinde yer açmak isterken teklifleri de beklemeye başladı. (Hürriyet)