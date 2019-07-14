Orta sahaya iki takviye yapacak olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar, 2010-14 yılları arasında 3.5 sezon Beşiktaş formasını giyen Manuel Fernandes ile temasa geçti. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldızla yapılan görüşmelerde belli bir mesafe kat edildiği belirtildi. Kalan detaylarda da anlaşılması halinde önümüzdeki günlerde transferin resmiyete döküleceği ifade edildi.

MEHMET TOPAL DA ALTERNATİFLER ARASINDA

Galatasaray'da Fernandes 8 ve 10 numara pozisyonları için düşünülürken, 6 numara pozisyonu için Mehmet Topal'ın alternatifler arasında olduğu öğrenildi. Tecrübeli orta saha her ne kadar futbol hayatını yurt dışında devam ettirmek istese de teklif alması halinde eski takımına dönebileceği konuşuluyor. Topal, 4 sezon terlettiği sarı-kırmızılı forma ile 124 maça çıkmış ve 4 gol kaydetmiş, daha sonra da La Liga ekiplerinden Valencia'nın yolunu tutmuştu.

(Sabah)