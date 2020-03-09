Sezonun ikinci yarısında müthiş bir hava yakalayan ve ilk yarının son maçından itibaren rakiplerini tek tek deviren Galatasaray, en zor virajlardan birine dün çıktı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Sivas karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1’i yakalayan ancak skorun 2-2’ye gelmesine engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Aslan, risk aldığı dakikalarda 3. golü de yiyebilirdi. Kritik deplasmandan beraberlikle dönen Cim Bom, tarihi fırsatı da kaçırdı. Öyle ki Aslan kazansa, serisini 9 maça çıkartacak ve daha önce iki kez aynı sezonda başardığını yapıp, rekorunu egale edecekti. Ancak olmadı.

Beşiktaş’la pazar günü...

Haftayı beraberlikle kapatan Sarı-Kırmızılılar, lider Başakşehir’in 3 puan gerisinde kaldı. Bu sonucun ardından önümüzdeki hafta pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde galibiyet olmazsa olmaz haline geldi. Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda derbiyi kazanıp, tekrar şampiyonluk havasını yakalamak istiyor