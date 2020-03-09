Galatasaray'da rota Beşiktaş derbisine çevrildi!
8 haftalık seriyle Sivas’a giden Galatasaray, Yiğidolar’la berabere kaldı, rekoru kaçırdı. Üst üste 9. maçında bu kez hedefe ulaşamayan Sarı-Kırmızılılar’da şimdi rota derbiye çevrildi. Lider Başakşehir’in 3 puan gerisinde kalan Aslan için Beşiktaş galibiyeti artık şart.
Sezonun ikinci yarısında müthiş bir hava yakalayan ve ilk yarının son maçından itibaren rakiplerini tek tek deviren Galatasaray, en zor virajlardan birine dün çıktı. Şampiyonluk yarışındaki rakibi Sivas karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1’i yakalayan ancak skorun 2-2’ye gelmesine engel olamayan Sarı-Kırmızılılar, sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Aslan, risk aldığı dakikalarda 3. golü de yiyebilirdi. Kritik deplasmandan beraberlikle dönen Cim Bom, tarihi fırsatı da kaçırdı. Öyle ki Aslan kazansa, serisini 9 maça çıkartacak ve daha önce iki kez aynı sezonda başardığını yapıp, rekorunu egale edecekti. Ancak olmadı.
Beşiktaş’la pazar günü...
Haftayı beraberlikle kapatan Sarı-Kırmızılılar, lider Başakşehir’in 3 puan gerisinde kaldı. Bu sonucun ardından önümüzdeki hafta pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde galibiyet olmazsa olmaz haline geldi. Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda derbiyi kazanıp, tekrar şampiyonluk havasını yakalamak istiyor