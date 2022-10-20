Lig başından beri oynanan maçlarda zayıf görünen mevkilerini güçlendirmek isteyen Galatasaray devre arasında bir sol bek operasyonu gerçekleştirecek.

KAYSERİ MAĞLUBİYETİ MORAL BOZDU

Galatasaray Süper Lig 'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuştu. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk Icardi, Mata ve Mertens üçlüsünü 11'de sahaya sürmüş ancak beklediği verimi alamamıştı. Adana Demirspor maçına kadar sadece Giresunspor'a yenilen Sarı-Kırmızılı takımda sol bekte de Kazımcan Karataş ilk kez 11'de sahaya çıkmış beklentilerin altında kalmıştı. Kayserispor mağlubiyeti ile moraller bozuldu. Galatasaray, dün akşam ise evinde Türkiye Kupası'nda 3. Tur'da karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla devirdi.





VAN AANHOLT İLE YOLLAR AYRILACAK

Ligdeki son Kayserispor maçının kadrosuna alınmayan Patrick van Aanholt ile ara transferde yolların ayrılacağı öğrenildi. Hollandalı futbolcunun yerine bu bölgeye bir takviye daha yapılacak.

EN ÇOK KAZANAN 5. İSİM

Geçen sezon bonservisi elinde olarak Galatasaray’a gelen 32 yaşındaki oyuncunun, 1.9 milyon Euro’luk garanti ücretine ek olarak 35 maçı geçtiği için 400 bin Euro, 19 galibiyetin karşılığı olarak 190 bin Euro prim aldığı kaydedildi. Takımda Mertens, Torreira, Oliveira ve Muslera’dan sonra en çok kazanan isim olan Van Aanholt’un 1 buçuk yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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ROTASYONA BERKAN DA GİRECEK

Okan hoca ayrıca Dubois, Kazımcan ve Emre Taşdemir rotasyonundan faydalanmanın hesapları içinde. Başarılı çalıştırıcı zaman zaman Berkan'ı da bu pozisyonda oynatmayı düşünüyor.

İSTENEN PERFORMANS ALINAMADI

Genç teknik adam daha önceki haftalarda Patrick van Aanholt ve Dubois'e bu bölgede şans vermiş ancak istediği performansı alamamıştı.

ROTA YENİDEN FODE BALLO-TOURE

Aanholt gelişmesi sonrası sezon başında da adı Galatasaray'la anılan Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure, bir kez daha Cim Bom'un radarına girdi.

HEDEF KİRALIK OLARAK TRANSFER ETMEK AMA...

Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki Senegalli oyuncuyu kiralamak üzere düğmeye bastı. Şu ana kadar ligde 105, Şampiyonlar Ligi'nde 100 olmak üzere toplam 205 dakika süre alabilen Toure, Galatasaray'ın ilgisine yine sıcak yaklaşıyor. Ancak Milan'ın kiralama fikrine karşı olduğu, oyuncuyu bonservisiyle vermek istediği, gelen haberler arasında.

MONACO'DAN 5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

. Milan’a geçen yıl Monaco’dan 5 milyon Euro karşılığında katılan 25 yaşındaki futbolcu, daha önce; Paris Saint Germain’in genç takımlarında görev yapmıştı.



