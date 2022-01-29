Fernando Muslera'nın sakatlığı, yedek kaleciler İsmail Çipe ile Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrasında Galatasaray transfer çalışmalarında gaza basmıştı. Sarı-Kırmızılılar bu konuda Alman devi Borussia Dortmund'un tecrübeli eldiveni Roman Bürki için devreye girmiş ve görüşmelerde mesafe katetmişti.

Hem İsviçreli kaleci hem de Sarı-Siyahlılar'la büyük oranda anlaşan Cim Bom'un transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılırken, Alman basınından flaş bir iddia geldi. Blick, 31 yaşındaki file bekçisinin, Sarı-Kırmızılılar'a transferinin gerçekleşmeyeceğini ve taraflar arasındaki anlaşmanın bozulduğunu öne sürdü.

2019 yılında 14 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan Bürki geçen sezon 24 maçta Dortmund'un kalesini korurken, bu sezon süre alamadı.





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