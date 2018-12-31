Liglere ara verildi, takım tatilde ancak transferde müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. Ocak ayında ciddi bir değişime hazırlanan Galatasaray’da sadece gelenler cephesinde değil, ayrılacaklar konusunda da önemli gelişmeler var.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim’in raporu doğrultusunda ‘Muslera dahil herkes satılabilir’ kararı alırken, ilk yolcu Garry Rodrigues olacak.

Pek çok talibi bulunan Cape Verdeli kanat oyuncusu için bir süredir Al Ittihad kulübüyle temasta olan Cim Bom, Arap kulübüyle anlaşmaya vardı. Tarafların 10 milyon Euro’ya el sıkıştı öğrenilirken, bu rakamın yüzde 20’si yani 2 milyon Euro’luk bölümü anlaşma gereği Rodrigues’in önceki kulübü PAOK’a gidecek.

Stoper listesinde...

Hafta içinde KAP açıklaması bekleniyor. Al İttihad’ın Galatasaray’dan istediği diğer oyuncu da Maicon. Ancak henüz bir anlaşma yok, görüşmeler sürüyor. Konuşulan rakam ise 5 milyon Euro.

Al İttihad yetkilileri Avrupa’da da bazı stoperlerle temasta.

Safa Can Konuksever