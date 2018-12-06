Galatasaray’da transferin kaynağı bulundu... Finansal Fair Play yaptırımı nedeniyle, oyuncu satışı olmadan transfer yapamayan Sarı- Kırmızılılar, kadrodaki 3 ismi gözden çıkardı. Fatih Terim’in de onayıyla, Feghouli, Maicon ve Rodrigues’in menacerleri İstanbul’a davet edilecek.

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Bu üç oyuncudan da kendilerine kulüp bulmaları isteniyor. Yönetim özellikle Rodrigues’in olası satışından büyük gelir bekliyor. Adı birçok Avrupa kulübüyle anılan 29 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gelirse, hemen kabul edilecek.

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Arabistan ve Katar gündemde

Al Hilal’e transferi son anda yatan Maicon ve Fatih Terim’le yıldızı bir türlü barışmayan Feghouli, listedeki diğer isimler. Maicon’un Arabistan’a transferi konusunda yetkililer tekrar bir görüşme ayarlamaya çalışıyor. Aynı şekilde Feghouli’nin de, uygun bir bonservis bedeliyle Arap veya Katar kulüplerine satılması seçenekler arasında.

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Öncelik yine de kiralıklarda

Yönetim, bu oyuncuların satışlarının gerçekleşmesi halinde, buradan gelecek parayla forvet takviyelerini yapmayı hedefliyor. Kadrosuna 2 forvet, 1 stoper ve mümkün olması halinde 1 de orta saha oyuncusu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, önceliği yine de kiralık ve bonservis bedeli uygun futbolculara verecek.

Metin Karabaş

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