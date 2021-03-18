Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 31. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Galatasaray, Rizespor ile yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak.