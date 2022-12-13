Süper Lig devi Galatasaray 'da transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılılarda bir türlü istenen seviyede performans gösteremeyen tecrübeli futbolcunun üstünü çizen Okan Buruk, sol bek arayışlarına başladı. Galatasaray'da bu doğrultuda gündeme gelen isim Rıdvan Yılmaz oldu.

Sarı-kırmızılıların, Rangers'da forma giyen genç oyuncu için düşündüğü transfer formülünün detaylarına Milliyet ulaştı. İşte Galatasaray'daki hareketliliğin ayrıntıları...

Galatasaray'da kurmaylar yaklaşan transfer dönemi öncesinde önceliği kadrodaki isimlere verdi. Sarı-kırmızılılarda bu doğrultuda ilk imza Yunus Akgün'den geldi. Süper Lig devi, Yunus Akgün'ün sözleşmesinde iyileştirme yaparak kontratını uzattı. Anlaşma çerçevesinde futbolcuya, 2022-2023 sezonu için 13 milyon 650 bin, 2023-2024 sezonu için 14 milyon 950 bin, 2024-2025 sezonu için 17 milyon 200 bin ve 2025-2026 sezonu için 19 milyon 750 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

GENÇLERE YAKIN TAKİP

Antalya kampında, Dünya Kupası için verilen arayı en faydalı şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray'da antrenmanlar istekli ve neşeli geçiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte özellikle gençlere, tecrübeli ayaklar yardımda bulunurken, Teknik Direktör Okan Buruk da onlara özgüven aşılıyor. Kendisi de altyapıdan gelen Buruk, gençlere daha fazla fırsat vererek, daha fazla ismin ön plana çıkması için çaba harcıyor.

İTALYA'DAN SOL BEK İDDİASI

İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vina'yı transfer etmek istediğini duyurdu. Roma'nın, Palmeiras'tan 13 milyon euroya transfer ettiği Vina'yı, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun takımda görmek istemediği, Galatasaray'ın da girişimlere başladığı kaydedildi.





RIDVAN YILMAZ FORMÜLÜ

Galatasaray Rıdvan Yılmaz transferi için bastırıyor. Aanholt’un üzerini çizen ve sol bek pozisyonunu tamamen yerliye dönüştürme kararı alan Cim-Bom’da Kazımcan’ın deneyimsizliği, Emre Taşdemir’in ise zaman zaman yaşadığı sakatlık sorunları Rıdvan konusunu gündeme getirdi.

Teknik direktör Okan Buruk’un önceki gün durumunu ettiklerini söylediği Rıdvan Yılmaz için sarı-kırmızılıların ilk planda kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

Beşiktaş ’tan 4 milyon euroya gittiği Rangers’ta yeterli süreleri bulamayan ve sakatlıklar yaşayan Rıdvan’ı öncelikle kiralamayı düşünüyor.

Sarı-kırmızılıların büyük umutlarla gittiği Rangers’ta isteneni veremeyen Rıdvan’ın transferini fırsat olarak gördüğü bildirildi. İskoç ekibine de kiralama+satın alma teklifinin yapılacağı ancak bunun kabul edilmemesi durumunda ise “Rıdvan ligin ikinci yarısını bizde geçirsin. Yerli probleminden dolayı forması garanti olur. Tekrar forma girer ve hazır döner. İki taraf da kazanır” diyecekleri öğrenildi.

Rıdvan Yılmaz, Rangers'a ilk asistini yaptı