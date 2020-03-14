Galatasaray’da rekordan sessizliğe!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında geçen sezon Türk Telekom Stadı’nda oynanan 31. hafta maçı tam bir şölen havasında geçmişti. Tribüne gelen 51 bin 578 seyirciyle, stat rekoru kırılmıştı. Galatasaray mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantajı eline geçirmiş ve mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yine tribünleri şölen yerine çevirmeye hazırlanıyordu ki, virüs salgını sebebiyle alınan seyircisiz oynama kararı, tüm planların iptal olmasına yol açtı.

2007’deki seyircisiz derbi

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki seyircisiz son derbi, 29 Eylül 2007’de Ali Sami Yen Stadı’nda oynanmıştı. adSarı-Kırmızılı ekip, cezası nedeniyle boş tribünlere karşı oynadığı o mücadeleyi Hakan Balta ve Nonda’nın golleriyle 2-1 kazanmış ve sezon sonunda da yine şampiyonluğa ulaşmıştı.