Galatasaray, dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yine kıran kırana geçen bir antrenman gerçekleştirdi. Kadroya dahil edilen son takviyelerle birlikte kalite seviyesi yükselince, rekabet de zirveye ulaştı. Oyuncular, Fatih hocanın gözüne girebilmek adına kıyasıya mücadele etti. Terim ortaya çıkan tablodan memnun.

Daha önce milli aralarda çok sayıda oyuncu eksildiği için takımı toparlamakta zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, artık böyle bir problemle karşılaşmıyor. Terim, yıldızlarla olduğu kadar gençlerle de ilgilenerek, onları zorlu maratona hazırlıyor.

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