Galatasaray'da rehavet uyarısı!

20 yıl sonra Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenen Galatasaray’da, teknik heyet derbinin geride kaldığını belirterek futbolculara hata yapma lükslerinin olmadığı ve rehavete kapılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

27 Şubat 2020, Perşembe 08:09 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray'da rehavet uyarısı!

20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de deplasmanında 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren Galatasaray’da teknik heyet, oyuncularına Gençlerbirliği maçı öncesi uyarılarda bulunuyor. Teknik heyetin oyuncularına, “Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti. Motivasyon sorunu yaşamamalıyız. Şampiyonluğun yolu bu tip maçlardan geçiyor. Gençlerbirliği maçında hata yapma şansımız yok” dediği öğrenildi. Ligin ilk yarısında iç sahada yaşanan puan kayıplarını örnek gösteren teknik heyet, hata yapma lükslerinin olmadığını futbolcularına iletti.

Kaynak: Yenişafak

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...