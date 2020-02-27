20 yıl sonra ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Kadıköy’de deplasmanında 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren Galatasaray’da teknik heyet, oyuncularına Gençlerbirliği maçı öncesi uyarılarda bulunuyor. Teknik heyetin oyuncularına, “Fenerbahçe maçı kazanıldı ve bitti. Motivasyon sorunu yaşamamalıyız. Şampiyonluğun yolu bu tip maçlardan geçiyor. Gençlerbirliği maçında hata yapma şansımız yok” dediği öğrenildi. Ligin ilk yarısında iç sahada yaşanan puan kayıplarını örnek gösteren teknik heyet, hata yapma lükslerinin olmadığını futbolcularına iletti.

Kaynak: Yenişafak