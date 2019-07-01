Galatasaray'da Recep Gül Westerlo'ya transfer oluyor
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon ligde ve Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmak üzere çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, çalışmalar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yürütüyor. Sarı kırmızılı kulüpte takımdan ayrılacak isimlerle ilgili olarak da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılı kulübün genç oyuncusu Belçika ekibine transfer oluyor.
Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya transfer oluyor. Transferin mali detayları da belli oldu.
Buna göre Belçika ekibi genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin Euro bonservis bedeli olacak. Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.
Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi oyuncularla alt yaş takımlarında birlikte forma giyen Recep Gül geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıktı. Sağ kanat oyuncusu bu maçlarda gol atmayı başaramazken U21 takımıyla çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı. (Mehmet Özcan / Sabah)