Galatasaray'ın 18 yaşındaki oyuncusu Recep Gül, Belçika 1. Lig B Grubu ekibi Westerlo'ya transfer oluyor. Transferin mali detayları da belli oldu.

Buna göre Belçika ekibi genç oyuncu için Galatasaray'a 80 bin Euro bonservis bedeli olacak. Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl için 500 bin Euro karşılığında oyuncuyu geri alma hakkı bulunuyor.

Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi oyuncularla alt yaş takımlarında birlikte forma giyen Recep Gül geride bıraktığımız sezonda Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıktı. Sağ kanat oyuncusu bu maçlarda gol atmayı başaramazken U21 takımıyla çıktığı 29 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı. (Mehmet Özcan / Sabah)