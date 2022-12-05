Galatasaray , Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e verilen arada çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Milot Rashica ve Emre Taşdemir, kendileri için hazırlanan program dahilinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma yaptı. Soğuk algınlığını atlatan Fredrik Midtsjö hazırlanan program dahilinde çalışmalara başladı.

Galatasaray, hazırlık maçında yarın saat 20.00’de Nef Stadı’nda İspanyol ekibi Villarreal’i konuk edecek.



















