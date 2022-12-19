Dünya Kupası sona erdi ve Arjantin kupayı müzesine götürdü. Turnuva nedeniyle liglere verilen ara da sona erdi. Türkiye'de futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlarla yeniden start alacak.

GALATASARAY 2. SIRADA

Sarı kırmızılılar, Dünya Kupası arası öncesinde oynadığı son 3 kritik maçı kazanarak 27 puanla 2. sıraya yükselmişti. Karagümrük, Beşiktaş ve son oynadıkları Başakşehir karşılaşmalarında oynadığı oyunla da göz dolduran Cim Bom, kaldığı yerden devam edip ilk yarıyı lider olarak tamamlamak istiyor. Özellikle önündeki en önemli maç olarak gördükleri Fenerbahçe karşılaşmasını kazanarak liderlik için önemli bir avantaj elde etmek istiyor.

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ICARDI MÜJDESİ

Cim Bom'un süper golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken, adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü. Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı! Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. icardi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Icardi'nin, Dünya Kupası dönüşünde ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemiyor.





BOOMEN'DAN ASLAN'A MESAJ

27 yaşındaki futbolcu Boomen, FANATİK’e yaptığı özel açıklamada, henüz kendisine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, “Ortada henüz bir teklif yok. Dolayısıyla resmi görüşmeler de başlamadı. Ancak ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray ’ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir” ifadelerini kullandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için yönetimin temasları devam ediyor.

RASHICA MUTLULUĞU

Sakat ve eksikleri çok olan sarı-kırmızılı takım, 3 mağlubiyet- 1 beraberliğin ardından Toulouse'u yenerek teselli buldu. Skorlara takılmayan Okan Buruk için en kıymetli kazanç ise Milot Rashica oldu. Son Başakşehir deplasmanında aldığı darbeden dolayı dizinde kemik ödemi oluşan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bir ayda tamamen iyileşti ve liglere ara verildiği için maç kaçırmadı.





BURUK İÇİN 11'İN VAZGEÇİLMEZİ

Toulouse'a karşı 20 dakika sahada kalan ve hocasını memnun eden Kosovalı yıldız, İstanbulspor ile oynanacak lig maçına kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek. İcardi'nin yokluğunda Gomis'i kullanan, Mertens'in yerinde Yusuf Demir'i deneyen, Kerem ve Barış Alper'i rekabete sokan Okan Buruk, Rashica'yı ilk 11'in vazgeçilmezi olarak görüyor.