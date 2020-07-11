Cim Bom’da gözler yarınki Ankaragücü deplasmanına çevrildi. Eksikler nedeniyle ideal 11’i bir türlü kuramayan Cim Bom’da, geri dönüşü dört gözle beklenen Radamel Falcao’nun yokluğu can sıkıyor. Kolombiyalı golcü, dünkü antrenmana da katılmadı. Falcao’nun yerine, Alanya maçında attığı gole rağmen performansı vasatın altında kalan Adem Büyük görev yapacak. Trabzon karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Feghouli, bu maçta da forma giyemeyecek. Muslera sezonu kapatmıştı, Lemina’nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun Başkent’e gidip gitmeyeceğine bu sabahki doktor kontrolleri sonrası karar verilecek.

Başkent’te kamp zamanı

Ankaragücü maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir çalışma yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, idmanın ana bölümünde ayak tenisi oynandı. Kafile bu sabah hazırlıkları tamamlayıp THY’nin özel uçuşuyla Ankara’ya geçecek ve burada kampa girecek.



