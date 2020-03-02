Galatasaray’ın Kolombiyalı süperstarı Radamel Falcao, şovuna dün akşamki Gençlerbirliği mücadelesinde de devam etti. Ligde geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1 gol kaydeden 34 yaşındaki futbolcu, Başkent temsilcisinin filelerini de 2 kez sarstı.

Tecrübeli oyuncu, Aslantepe’deki şovunun ardından Galatasaray formasıyla bu sezon 18 maçta 9 gole ulaştı. 79 dakika sahada kalan Falcao, oyunun son bölümünde yerini takımın Romanyalı forveti Florin Andone’ye bıraktı. 9 numaralı oyuncu, saha kenarına gelirken Türk Telekom Stadı’ndaki binlerce futbolsever tarafından alkışlarla uğurlandı.

Falcao, maçın ardından Aslantepe’de zafer 3’lüsünü çektirdi.

’Sonuna kadar mücadele ettik’

Radamel Falcao, karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı. Tecrübeli futbolcu, “Maç öncesi yaşananlar hepimizi çok üzdü, bizi de etkiledi. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bireysel olarak da, takım olarak da son dakikaya kadar iyi mücadele ettik ve bu 3 puanı hak ettik. Ailemin desteği benim için çok önemli, nereye gidersem gideyim benimle beraberler. Maçlarda da tribündeler ve onların desteği beni daha güçlü kılıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum” dedi.