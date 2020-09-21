İlk senesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yaratan, ligdeki maçların yarısından fazlasını kaçıran Radamel Falcao bu kez bambaşka bir görüntüde. Takımla iyi bir kamp dönemi geçiren Kolombiyalı yıldız, fiziksel anlamda beklenen seviyeye geldi. Bu durum ‘gol’ olarak karşılık verdi! Sezonun ilk maçında Gaziantep FK filelerini 2 kez havalandıran, Emre Kılınç’a da asist yapan Falcao, Başakşehir’i de boş geçmedi. Deneyimli santrfor, maçın henüz başında kazanılan penaltıda yine topun başına geçti ve Mert Günok ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi. Attığı gol dışında hücumda çok etkili olan ve tehlikeler yaratan Falcao, 72. dakikada yerini Diagne’ye bıraktı.

Diagne çok kaçırdı

Neftçi Bakü mücadelesinde 2 gol atan Diagne ise dün de ağları havalandırmaya çok yaklaştı. 3 kez gollük fırsat yakalayan Diagne, bir türlü Başakşehir kalecisini geçemedi. Buna rağmen başarılı forvet, istekli performansı ve arkadaşlarına yaptığı servislerle hocasından alkış aldı.





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