Gomis'in takımdan ayrılmasının forvet transferi yapamayan ve Eren Derdiyok'tan istediği verimi alamayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Lider Başakşehir'in 6 puan arkasında giren Galatasaray, yılan hikayesine dönen santrfor transferini Falcao takviyesi ile sonlandırmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Falcao'nun Türkiye temsilcisi Fatih İlek'in Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımın ardından Falcao'nun devre arası Galatasaray'a imza atacağı iddia edildi. Sarı Kırmızılı ekibin taraftarları paylaşımı etkileşim yağmuruna tuttu.



